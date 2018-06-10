Hafif ticari araç TIR'a çarptı: 3 ölü, 6 yaralı

Amasya'da, hafif ticari araç, yol kenarında duran TIR'a arkadaN çarptı, Kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.



Kaza, Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan sanayi kavşağında meydana geldi. Tekirdağ'dan, memleketleri Amasya'nın Sarıalan Köyü'ne gitmek için yola çıktığı belirtilen Satılmış Kara yönetimindeki 59 PK 986 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yol kenarında park halindeki 50 FN 412 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki aynı aileden Rıza (21), Arife (21) ve Fatma Kara (18) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Satılmış Kara (40) ile Nurdane (40), Hasan (24), Cennet (13), Saniye (12) ve Müjgan (20) Kara da yaralandı.



Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Gümüşhacıköy ve Merzifon Kara Mustafa Paşa devlet hastanelerine götürülüp, tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.