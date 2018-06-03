Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4\'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Şanlıurfa- Suruç yolunun 22\'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Araçta bulunan ve isimleri öğrenilmeyen, Suriyeli olduğu belirtilen, 4\'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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