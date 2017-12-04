Hafif ticari araç kamyona çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde, kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Turgutlu yolu üzerindeki Taş Ocakları Mevkii\'nde meydana geldi. Gezici Araç Muayene İstasyonu olarak faaliyet gösteren Fatih Kamber (26) yönetimindeki 35 KC 6167 plakalı hafif ticari araç, Yahya Durukan\'ın (60) kullandığı 35 DA 8436 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Kamber ağır yaralandı, yanındaki arkadaşı Onur Cengiz (27) ise öldü. Yaralı Kamber ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü Durukan, jandarma tarafından gözaltına alındı. Cengiz\'in cesedi morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI