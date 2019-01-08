Hafif ticari araç ağaca çarptı; sürücü ile eşi yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki köftecinin bahçesine girerek, ağaca çarptı. Kazada sürücü Ömer Çelik (45) ile eşi Hanımşah Çelik (43) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, İnegöl ilçesi Bursa- Ankara yolunda meydana geldi. Ömer Çelik yönetimindeki 16 PG 903 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki köftecinin bahçesine girerek, ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki sürücü Ömer Çelik ile eşi Hanımşah Çelik yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı çifti ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ömer- Hanımşah Çelik çifti, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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