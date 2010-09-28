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Yaşam

HAFİF RAYLI SİSTEMDE AKSAMA ADANA (A.A)

28 Eylül 2010 11:43

-HAFİF RAYLI SİSTEMDE AKSAMA ADANA (A.A) - 28.09.2010 - Adana Hafif Raylı Sistemi'nin elektrik hattında yaşanan arıza kent ulaşımında aksamalara neden oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mebruh Kurtulgan, hafif raylı sistemin her gün olduğu gibi bugün de sabah saat 06.00'da seferlerine başladığını söyledi. Saat 06.30'da ise sistemin elektriğinde bir arıza meydana geldiği belirten Kurtulgan, bu nedenle hattın elektriklerinin kesildiğini söyledi. Arızanın giderildiğini ifade eden Kurtulgan, seferlerin yaklaşık 30 ile 45 dakika içinde yeniden başlayacağını bildirdi. Bu arada, sabah saatlerinde istasyonlara giden vatandaşlar, sefer olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Hafif raylı sistemin çalışmaması nedeniyle dolmuş ve otobüslerde de aşırı yoğunluk yaşanması, çoğu kişinin işine geç gitmesine neden oldu. Sözleşmesi 1996 yılında imzalanan, yapımına 11 yıl önce başlanan ve 526 milyon dolara mal olan ve halk arasında ''Adana Metrosu'' olarak adlandırılan 14 kilometre uzunluğundaki  hafif raylı sistem bu yıl mayıs ayında faaliyete geçmişti.

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