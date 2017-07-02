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Hadise'ye tehdit: Konserini basmak istemiyorum!

Hadise'nin işten ayrılan koruması tarafından tehdit edildiği öne sürüldü

02 Temmuz 2017 02:43

Şarkıcı Hadise’nin işten ayrılan korumasının, ablası Hülya Açıkgöz’e tehdit mesajları attığı iddia edildi. Savcılık, Açıkgöz’ün şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Hadise’nin menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz; Hadise’nin katıldığı organizasyon, konser, imza günü gibi etkinlik için Şen Ajans’la anlaşmıştı. Anlaşma kapsamında; Şen Ajans, etkinlik günlerde Hadise’nin korumasını da üstlenmişti. Fakat geçtiğimiz günlerde, Hadise’nin ajansa bağlı olan uzun süreli koruması Emin Yıldırım işten ayrıldı.

İddiaya göre; Yıldırım, tazminat ve son maaşını alamadı. Bunun sebebini ise Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz’e bağladı. İddiaya göre; işten ayrılan Yıldırım, Hadise’nin ablasına tehdit ve şantaj mesajları atmaya başladı. Yıldırım, mesajlarında şöyle yazdı: ‘Bana bak Hadise konserini basmak istemiyorum. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Sense kaybedeceklerini bir kez daha düşün. Bana ait bir tek canım var. Ben hakkımı yedirmem. Haddini bil, kendine gel.’

 

“Gereken ceza verilsin”

 

Beyaz Gazete’de yer alan habere göre, bu mesajların ardından Hülya Açıkgöz, savcılığa başvurdu. Açıkgöz dilekçesine; Mehmet Emin Yıldırım ile ne kendisi, ne de kardeşi Hadise’nin arasında bir işçi-işveren ilişkisinin bulunmadığını anlatarak başladı. Abla Açıkgöz, “Aramızda çalışanla ilgili herhangi bir hukuki bağ olmamasına rağmen, atılan tehdit ve şantaj mesajları suç oluşturmaktadır. Gereken cezanın verilmesini istiyoruz” dedi ve Yıldırım tarafından atılan mesajların çıktısını delil olarak dosyaya ekledi. Savcılık, Hülya Açıkgöz’ün şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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