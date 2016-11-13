Hadise'ye doktorundan yasak geldi

Geçen yıl verdiği bir konser sırasında sahnede dans ederken sol ayak bileği burkulan Hadise, aynı kazayı bir kez daha yaşadı. Doktorunun, Hadise’ye, ayak bileği bağlarının kopma noktasına geldiğini, bu nedenle çok dikkatli olması gerektiğini söylediği öğrenildi.

NTV’nin haberine göre konser hazırlığı yapan 31 yaşındaki şarkıcı, dans provaları esnasında yine aynı ayağını burktu.

Doktorunun, Hadise’ye, ayak bileği bağlarının kopma noktasına geldiğini, bu nedenle çok dikkatli olması gerektiğini söylediği öğrenildi.

Doktorunun üç hafta yürüme yasağı koyduğu ünlü şarkıcı şu sıralar evinde dinleniyor.