Hadise'ninki caiz de bizimki mi yanlış?

Tekirdağ Müftüsü Ahmet Okutan, Kuran'ın Türkçe okunmasını isteyenlere tepki göstererek, “Eurovizyon'a yabancı dilde şarkıyla gidiliyor da, niçin Allah'ın kitabı Arapça okunmasın” dedi.





Tekirdağ Müftüsü Ahmet Okutan Eski Cami'den merkezi sisteme vdiği cuma vazında ‘Allah ve Kitap Sevgisi’ konusunu anlattı. Kutsal kitap Kuran-ı Kerim'in Allah'ın emrettiği şekilde Arapça okunması gerektiğini belirten Müftü Okutan, ‘Kuran-ı Kerim Türkçe okunsun’ diyenlere tepki gösterdi. Okutan, “Eurovizyon Şarkı Yarışması’na yıllardır İngilizce şarkılarla katılıyoruz. Bu gibi uluslararası şarkı yarışmalarına yabancı şarkı ile katılmak doğru, caiz oluyor da, Allah’ın kitabını O’nun buyurduğu gibi Arapça harflerle okumak yanlış mı oluyor” diye sordu.



Kurbana karşı çıkanları da eleştirdi



Tekirdağ Müftüsü Ahmet Okutan, yeni yıl öncesi yerel gazelere gönderdiği yazısında da, ‘Kurban Bayramı'nda hayvan kıyımı yapılıyor’ diyip de yılbaşında kesilen hindilere tepki göstermeyenleri eleştirmişti. Okutan yazısında şunları kaydetmişti:



“Dini ve milli geleneklerle çatışmamak kaydıyla yılbaşını kutlamakta sakınca yoktur. Çam fidanlarını kesip içki ile kendinden geçmek din kuralları ile bağdaşmaz. ‘Yılbaşı gecesinde kesilen hindiler yenir mi?’ gibi sorularla karşılaştığımız oluyor. Usulüne uygun kesilip yenilmesi halinde bunda sakınca yoktur. Ancak, yılbaşında kesilen hindiler nedeniyle hep aklıma takılan bir şey oluyor. Kurban Bayramı'nda Allah'a yakınlaşmak ve O'nun emrinin gereği olarak kesilen kurbanlar için ‘Hayvan kıyımı oluyor’ diye yaygara koparanlar, yılbaşında kesilen hindiler için neden hiçbir şey söylemiyor?. Koyunun taşıdığı can da, hindinin taşıdığı can değil mi? Bunun sebebini bilen biri olur da bizleri bilgilendirirse, inanın çok sevineceğim.”



