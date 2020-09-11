Hadise yeni klibinde binlerce liralık elbise giydi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="news-detail__info__spot">Hadise’nin ‘Küçük Bir Yol’ şarkısının klibinde giydiği elbisenin değerinin 146 bin TL olduğu ortaya çıktı.</p>\n<div class="news-detail__info__date-and-setting">\n<div class="row">\n<div class="col-8">\n<div class="col-dp-8" data-category="Magazin">\n<section class="photo-news-section infinity-component" data-current-url="/hadisenin-binlerce-liralik-klip-elbisesi-haber-fotograf-2276465-2" data-current-type="photo_item" data-parent-id="2276465" data-index="2" data-url-change data-current-title="Hadise'nin binlerce liralık klip elbisesi">\n<div class="news-detail--photo__detail">\n<div class="news-detail--photo__wrapper">\n<div class="news-detail--photo__item" data-url="/hadisenin-binlerce-liralik-klip-elbisesi-haber-fotograf-2276465-2" data-index="1" data-parent-id="2276465">\n<div class="news-detail--photo__text-content">\n<p>‘Pop yıldızı elbiseye bu parayı verdi mi yoksa marka sponsor mu oldu?’ sorusu merak uyandırdı.</p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</section>\n</div>\n<div class="col-dp-4">\n<div class="news-detail--photo__text-content">\n<p>Valentino, Gucci, Christian Dior ve Fendi'nin kreasyonlarını Hadiseye gönderdiği, popçunun beğenmediklerini geri yolladığı belirtildi.</p>\n<p> </p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>