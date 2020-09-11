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Hadise yeni klibinde binlerce liralık elbise giydi

11 Eylül 2020 11:08

Hadise’nin ‘Küçük Bir Yol’ şarkısının klibinde giydiği elbisenin değerinin 146 bin TL olduğu ortaya çıktı.

‘Pop yıldızı elbiseye bu parayı verdi mi yoksa marka sponsor mu oldu?’ sorusu merak uyandırdı.

Valentino, Gucci, Christian Dior ve Fendi'nin kreasyonlarını Hadiseye gönderdiği, popçunun beğenmediklerini geri yolladığı belirtildi.

 

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