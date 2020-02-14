Hadise ve Kaan Yıldırım'ın sosyal medya paylaşımlarındaki detay magazin dünyasının gündeminde

Hadise Açıkgöz'ün, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Hekimoğlu' dizisinde rol alan Kaan Yıldırım’la aşk yaşadığı ileri sürüldü. Hadise’nin Instagram hesabından kalp emojileri ile eklediği fotoğrafta yanında görülen köpeğin, Kaan Yıldırım’ın köpeği olduğu dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

Hürriyet'in haberine göre; sürpriz ilişkinin bir ay önce başladığı ve Kaan Yıldırım’ın, Hadise’nin İstinye’deki evinde kaldığı öğrenildi.

Hadise, geçen günlerde, “Yalnızlıktan sıkıldınız mı?” sorusuna “Kim diyor yalnız olduğumu? Biri olsa da söylemem” cevabını vermişti.

Başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' dizisiyle adından söz ettiren Kaan Yıldırım, 14 Mayıs 2016 tarihinde meslektaşı Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlenmişti. Oyuncu çift, 26 Haziran 2019 tarihinde evliliklerini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından Kaan Yıldırım'ın adı başta Demet Özdemir olmak adına bir çok ünlü güzelle aşk dedikodularına karıştı. Kaan Yıldırım, şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Hekimoğlu' dizisinde 'Mehmet Ali' karakterine hayat veriyor.