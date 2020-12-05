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Hadise ve Kaan Yıldırım, ayrılık iddialarını paylaştıkları fotoğrafla yalanladılar

05 Aralık 2020 09:07

Hadise ile ayrıldığı yönünde haberler çıkan oyuncu Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından sevgilisiyle ateş başında çekilen romantik bir pozunu paylaşarak iddialara son noktayı koydu.

Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde ani bir kararla ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Koronavirüse yakalanan Hadise'nin Yıldırım'ın evinden ayrılarak kendi evine geçtiği ve bu süreçte uzak kaldıkları için ayrılık kararı iddia edilmişti.

Hekimoğlu dizisinde başrol oynayan Kaan Yıldırım ise özel hayatı hakkında çıkan iddialara Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla cevap verdi.

Sevgilisi Hadise ile ateş başında çekilen romantik pozunu paylaşan Yıldırım, ayrılık iddialarını böylece yalanlamış oldu.

İşte Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin romantik pozu

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