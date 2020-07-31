Hadise ve Kaan Yıldırım aşkından ilk fotoğraflar geldi

Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından "Söğüt ağacı" notuyla takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu daha sonra Hadise ile teknede çekilen bir fotoğrafını Instagram'ın hikâyeler bölümünden paylaştı.

Geçen yıl sonunda birliktelik yaşamaya başlayan Kaan Yıldırım ve Hadise çiftinden ilk fotoğraflar geldi.

Oyuncu Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile ilk fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına siyah kalp emojisi ile birlikte "Söğüt ağacı" notunu düştü.



Kaan Yıldırım'ın ile Hadise'nin ilk fotoğrafına 81 binin üzerinde beğeni gelirken, ünlü oyuncunun paylaşımı yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Kaan Yıldırım daha sonra ise Hadise ile bu kez teknede çekilmiş siyah beyaz karesini Instagram'ın hikayeler bölümünden yayınladı.