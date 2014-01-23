Hadise telif hakkı yüzünden davalık oldu

Hadise, alacağı yüzünden dava açtığı firmanın reklamında seslendirdiği "Aşk Kaç Beden Giyer" şarkısına telif ödemediği için mahkemeye verildi.

Pop müziğin ünlü ismi Hadise'nin başı dertten kurtulmuyor. Ünlü popçu; geçtiğimiz günlerde reklamlarında oynadığı Trendyol'un sahibi DSM Grup'la, 250 bin Euro'luk alacağı yüzünden mahkemelik olmuştu. Dava dilekçesinde, iki reklam filmi için anlaştığını belirten Hadise; Trendyol'un sahibi DSM Grup'un anlaşmayı haksız yere feshettiğini öne sürüp 500 bin Euro'luk alacağının yarısını tahsil ettiğini belirtmişti.

Besteci ihtarname gönderdi

Hadise'nin Trendyol reklamlarında kullandığı 'Aşk Kaç Beden Giyer' şarkısının bestecisi Ender Gündüzlü ise; hem ünlü sanatçıya, hem de DSM Grup'a telif ödemeden şarkısını kullandıkları için dava açtı. Gündüzlü, 200 bin lira tazminat talep ettiği bir ihtarname gönderdi. Ayrıca 'Aşk Kaç Beden Giyer' parçasının söz sahibi Deniz Erten ve albüm yapımcısı Seyhan Müzik'in de Hadise'ye ve firmaya telif konusundaki bu usulsüzlükten dolayı dava açacağı konuşuluyor.