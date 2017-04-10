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Hadise: Oyuncu olmak istiyorum

"Ben büyük kalçalı bir kadın olduğum için kız kardeşim bana göre kıyafetler yapıyor"

10 Nisan 2017 12:33

Geçen gün kız kardeşi Derya Açıkgöz'ün tasarımcı olarak yer aldığı kermese katılan Hadise, evlilik istemediğini ancak oyunculuğa sıcak baktığını söyledi.

Stant önünde kardeşiyle poz veren şarkıcı, "Onunla gurur duyuyorum. Ben daha kalçalı bir kadın olduğum için bana göre kıyafetler yapıyor" diye konuştu.

"Kendimi tanıyorum"

Şarkıcı, "Ben büyük kalçalı bir kadın olduğum için kız kardeşim bana göre kıyafetler yapıyor. Vücudumu tanıyorum ve giysilerimi ona göre seçiyorum" diye konuştu.

"Yeni şarkı, albümü geciktirdi"

Yeni albümünün çalışmalarına devam ettiğini belirten Hadise, "Tam çalışmalar bitiyordu, bomba gibi bir şarkı geldi. Şimdi onun hazırlığını yapıyoruz. En kısa sürede tamamlayıp sevenlerimle buluşturacağım" dedi.

"Oyunculuğu çok istiyorum"

Dizi teklifleri geldiğini de söyleyen güzel şarkıcı, "Oyunculuğu çok istiyorum ama evliliği istemiyorum. Haluk Bilginer'le oynamayı çok isterim" şeklinde konuştu.

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Derya AçıkgöztasarımcıHadise

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