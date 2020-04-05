Hadise'nin ablasından, kardeşini döven Kim Kardashian'a destek: Neler yaşadığını hissediyorum!

Bir süredir şarkıcı kardeşi Hadise ile arası açık olan Hülya Açıkgöz, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz'ün araları anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminden sonra açıldı. Hadise'nin ardından kardeşi Derya Açıkgöz de ablası Hülya Açıkgöz'ü sosyal medya hesabından silerek tepkisini gösterdi.

Yaptığı zehir zemberek açıklamalarla gündeme gelen Hülya Açıkgöz, bu kez sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile dikkat çekti.

Hülya Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde kardeşini döven Kim Kardashian'a "Neler yaşadığını hissediyorum kardeşim!" sözleriyle destek verdi.