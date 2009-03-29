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'Hadise keklik gibi'

Müslüm Gürses, yeni albümün tanıtımı için katıldığı Beyaz Şov'da Hadise’yi kekliğe benzeterek ilginç bir yoruma daha imza attı

29 Mart 2009 02:00

Arabesk’in babası Müslüm Gürses, izlediği belgesel filmlerin etkisinde kaldı. Yeni albümün tanıtımı için Beyaz Şov’a konuk olan sanatçı, Hadise’yi kekliğe benzeterek ilginç bir yoruma daha imza attı.

Arabesk müziğin güçlü yorumcularından Müslüm Gürses, Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil edecek olan Hadise’yi kekliğe benzetti. Müslüm Gürses, önceki akşam Beyaz Show’a konuk oldu. Programda ‘Sandık’ isimli yeni albümündeki parçaları seslendiren Gürses, Beyazıt Öztürk’ün Hadise ile ilgili soruları karşısında ilginç bir cevap verdi. Hadise’nin ‘Düm Tek Tek’ şarkısını çok beğendiğini ifade etti; ‘Ben evde genellikle belgesel izlerim. Hadise’yi de izlediğim bu belgeseller içindeki kekliğe benzetiyorum’ dedi.



Eurovision’u sallayacak

Gürses, ‘Hadise de keklik gibi çok alımlı, sempatik, ince ve güzel. Eurovision’u sallayacak. Başarılar diliyorum’ diye konuştu.

Programın diğer sanatçı konuğu Zuhal Olcay da ‘Aşkın Halleri’ adlı yeni albümünün hit şarkılarını seslendirdi. Beyaz’ın isteğini kıramayan Zuhal Olcay ilk defa Beyaz ile karşılıklı kolbastı dansı yaparak izleyenleri şaşırttı.

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