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Hadise Japonya'da

Hadise, Japonya'daki ilk gününde ülkenin en çok dinlenen radyolarının başında gelen İnter FM'in yayın konuğu oldu.

04 Eylül 2009 03:00

Türkiye'yi Eurovision'da ‘Düm Tek Tek' şarkısı ile temsil eden Hadise, Japonya'daki ilk gününde ülkenin en çok dinlenen radyolarının başında gelen İnter FM'in yayın konuğu oldu.

Canlı yayınlanan programda birçok telefon bağlantısı yapılırken Hadise zaman zaman hayranlarını Japonca selamladı. Hadise, bir Japon hayranın  isteği üzerine Japon müzik listelerinde 7 numaraya yükselen ‘Düm Tek Tek' şarkısını canlı olarak seslendirdi. Oldukça keyifli geçen program sonrası Japon hayranlarına bol bol imza dağıtan Hadise, hayranlarıyla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Hadise Japonya'da kalacağı süre boyunca birçok etkinliğe, radyo ve TV programlarına katılacak. Hadise ayrıca, yarın Japonya’da 4 milyondan fazla izleyici kitlesine sahip olan Japonya'nın en çok izlenen şov programı Fuji TV'ye konuk oluyor. Bu programa Maria Carey, Beyonce, Kath Perry, Jay Holiday ve Shakira gibi dünya starları da konuk olmuştu.

 

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