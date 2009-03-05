Hadise gelmeyince ödülünü çaycı aldı

Yaklaşık 150 bin çocuğun oyuyla "En Sevilen Kadın" Şarkıcı seçilen Hadise törene gelmeyince ödülünü, törenin yapıldığı Akatlar Kültür Merkezi'nin Sivaslı çaycısı Mustafa Ezik aldı.Jetix yetkilileri, Hadise'nin danışmanları önce "Ödülü istemiyoruz" ardından "Biz gelemeyiz, ödülü gönderin" dediği için ödülü sanatçının hemşehrisine verdiklerini söyledi.Çaycı Ezik "Hemşerimin ödülünü almak bana gurur verdi. Tezgâhın altında duruyor. Eğer isterse gelip benden alabilir" dedi.