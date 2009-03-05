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Hadise gelmeyince ödülünü çaycı aldı

Jetix Çocuk Oscarları ödülüne layık görülen Hadise törene gelmeyince, ödül tören salonunun çaycısına verildi

05 Mart 2009 02:00

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Jetix Çocuk Oscarları" törenine Hadise damgasını vurdu.

Yaklaşık 150 bin çocuğun oyuyla "En Sevilen Kadın" Şarkıcı seçilen Hadise törene gelmeyince ödülünü, törenin yapıldığı Akatlar Kültür Merkezi'nin Sivaslı çaycısı Mustafa Ezik aldı.

Jetix yetkilileri, Hadise'nin danışmanları önce "Ödülü istemiyoruz" ardından "Biz gelemeyiz, ödülü gönderin" dediği için ödülü sanatçının hemşehrisine verdiklerini söyledi.

Çaycı Ezik "Hemşerimin ödülünü almak bana gurur verdi. Tezgâhın altında duruyor. Eğer isterse gelip benden alabilir" dedi.

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