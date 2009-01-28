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Hadise Filiz Akın'a dans dersi verdi

'Filiz Akın'la Haftasonu Sohbetleri' programına konuk olan Hadise dansını Akın'a öğretmeye çalıştı.

28 Ocak 2009 02:00

Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi temsil etmeye hazırlanan Hadise, Habertürk ekranlarında pazar sabahları yayınlanan 'Filiz Akın'la Haftasonu Sohbetleri' programına konuk oldu. Sabah'ın haebrine göre; Filiz Akın, programda 'Düm Tek Tek' adlı parçasını seslendiren Hadise'ye, "Şu güzel oynama stilini bana da öğretsene" dedi. Hadise de dansını Akın'a öğretmeye çalıştı.



Kalbimizi fethettin!

1 Şubat Pazar sabahı ekrana gelecek olan programın çekimlerinin sonunda Hadise, "Çocukluğumdan bu yana hayranlık duyup, her şeyini taklit ettiğim Filiz Akın'la karşılıklı oturmak beni gerçekten çok heyecanlandırdı" diye konuştu. Filiz Akın da Hadise'ye, "Sen Moskova'da birinci olsan da olmasan da hepimizin kalbini fethettin ve zaten gönlümüzün birincisi oldun" dedi.

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