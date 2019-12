Hadise destek istedi

Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak 54. Eurovision finallerinde Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise Almanya’nın Oberhausen kentinde konser verdi ve Avrupa'da yaşayan Türklerden destek istedi.



Hadise, Almanya'nın Oberhausen kentindeki verdiği konserden önce, Eurovision finallerinde bir oyun bile çok önemli olduğunu belirterek, ''herkesten destek bekliyorum. Hakikaten her oy bile çok önemli. Bir oy o kadar önemli ki bunu anlatamam. Bu yüzden Avrupa'da yaşayan Türkler cep telefonlarını ellerinde tutsunlar ve oy atsınlar'' dedi.



Almanya'da ikinci konserini Oberhausen kentinde vermekten mutlu olduğunu ifade eden Hadise, ''Almanya'daki ilk konserim Münih'teydi. Orada çok hastaydım. Serum takıldıktan sonra konser verebildim. Sahnede çok terledim. Ama iyi ki de çıkmışım. Konsere gelenler hasta hasta sahneye çıkmama saygı duydular. Tepkiler çok güzeldi. Bugün iyiyim, kendime döndüm. Bugün hazırım ve sahnede daha da bir Hadise çıkabilir'' diye konuştu.



Avrupa'dan çok güzel bir ilgi aldıkları dile getiren Hadise, ''promosyon turumuz Malta'da başladı, daha sonra Yunanistan ile devam etti. İki ülkeden de güzel bir ilgi aldık. İki gün sonra Bosna-Hersek'e gidiyoruz orada da güzel bir ilgi olacağına inanıyorum. Çok yoğun bir hafta sonu ama amacımız şarkımızı tanıtmak ve her gittiğimiz yerde pozitif enerji bırakarak tekrar İstanbulumuza geri dönmek. Bunu da her seferinde başardığımızı düşünüyorum'' şeklindekonuştu.



Erovizyon'da yarışacak diğer finalistleri de değerlendiren Hadise şunları söyledi:



''Diğer finalistlere bakınca şuna inanıyorum bizim şarkımız gibi şarkı yok. Bizdeki enerji başka şarkılarda da yok. Herkesin değişik tarzı var. Eurovizyon'da bu yıl çok değişik sanatçılar var. Ancak kıyaslamak için bir sanatçı yok. O nedenle çok güçlüyüz.''



Hadise'ye kaldığı otelde bulunan Belçikalılar büyük ilgi gösterdi. Hadise'yi görür görmez tanıyan Belçikalılar kendisine destek sözü verdiler ve fotoğraf çektirdi.