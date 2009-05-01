Hadise Belçika'da birinci sıraya yükseldi

Hadise fotoğrafları - FOTOGALERİ

İzmir'de Hadise şov! - FOTOGALERİ

Hadise, dünyada bir çok ülkede zirvede olan ve Belçika'da son bir aydır Ultra Top 50'nin bir numarası olan Lady Gaga'nın "Poker Face" adlı parçasını geçerek ilk sıraya yerleşti.Belçika'da bir kaç hafta önce Ultra Top 50'de başarısız olarak gösterilen "Düm Tek Tek" adlı parçanın kısa sürede ilk sıraya yerleşmesi, Hadise'ye Eurovizyon yarışması öncesinde de büyük moral oldu.Belçika Eurovision'da geçmişte, Türkiye için puanlamada önemli bir ülke olmuştu. Son yarışmalarda, Belçika, Türkiye'ye 10 ile 12 arasında puanlar vermişti.