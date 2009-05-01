T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hadise Belçika'da birinci sıraya yükseldi

Hadise, Belçika'da en iyi 50 şarkıyı belirleyen "Ultra Top 50" listesinde "Düm Tek Tek" ilk sıraya yükseldi

01 Mayıs 2009 03:00

Moskova'da yarın ön hazırlıkları ve provaları başlayacak 54'üncü Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise, Belçika'da en iyi 50 şarkıyı belirleyen "Ultra Top 50" listesinde "Düm Tek Tek" ilk sıraya yükseldi.

Hadise fotoğrafları - FOTOGALERİ
Hadise destek bekliyor - FOTOGALERİ
İzmir'de Hadise şov! - FOTOGALERİ

Hadise, dünyada bir çok ülkede zirvede olan ve Belçika'da son bir aydır Ultra Top 50'nin bir numarası olan Lady Gaga'nın "Poker Face" adlı parçasını geçerek ilk sıraya yerleşti.

Belçika'da bir kaç hafta önce Ultra Top 50'de başarısız olarak gösterilen "Düm Tek Tek" adlı parçanın kısa sürede ilk sıraya yerleşmesi, Hadise'ye Eurovizyon yarışması öncesinde de büyük moral oldu.

Belçika Eurovision'da geçmişte, Türkiye için puanlamada önemli bir ülke olmuştu. Son yarışmalarda, Belçika, Türkiye'ye 10 ile 12 arasında puanlar vermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24