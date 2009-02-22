Hadise 40 derece ateşle sahneye çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova'da mayıs ayında düzenlenecek olan 54. Eurovision Şarkı Yarışmasında "Düm Tek Tek" adlı şarkısıyla Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise, Almanya'nın Münih kentinde hayranlarıyla buluştu.



"Level 228" adlı diskotekte sahne alan Hadise'nin, konserden önce 40 derece ateşi olduğu ve serum takıldıktan sonra konsere çıkabildiği belirtildi.



Eurovision için çok çalıştıklarını söyleyen Hadise, yarışma gecesi kot pantolon giymeyeceğini, farklı bir kıyafet düşündüğünü ve beğenilmesini umduğunu kaydetti.



Yaklaşık binin üzerinde kişinin izlediği konserde Hadise, Almanya'daki Türklerin oylarının çok önemli olduğunu belirterek, kendisini desteklemelerini istedi.



Konser sonunda izleyiciler Hadise'ye sevgi gösterisinde bulundu.



Hadise, Almanya konserlerini 27 Şubatta Oberhausen, 28 Şubatta Nürnberg, 7 Martta Frankfurt ve 20 Martta da Stuttgart'ta sürdürecek.

