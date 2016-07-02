Hadise, 250 bin Euro’luk davayı kaybetti

Hadise, bir dönem işbirliği yaptığı Trendyol markasının, “sözleşmeye aykırı davrandığı” iddiasıyla açtığı 250 bin Euro’luk davayı kaybetti.

Hürriyet'in haberine göre; Trendyol markasının sahibi DSM Grup’un Hadise hakkında açtığı dava önceki gün sonuçlandı.

Mahkeme, Hadise’yle 2012’de bir sözleşme yapıldığını, sözleşmeye göre onun bir yıl boyunca başka markalar için çalışmaması gerektiğini, ancak söz konusu maddenin ihlal edildiğini belirterek 250 bin euro ceza talebinde bulunan şirketi haklı buldu.

Mahkemenin karar dilekçesinde şöyle denildi:

“Davacı DSM Grup Danışmanlık şirketi tarafından davalı Hadise Açıkgöz aleyhine açılan davanın kabulü ile 250 bin euro cezai şart bedelinin 26 Kasım 2012 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verildi.”