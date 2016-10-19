"Hadımla pedofilinin kökünü kazıyacağız"

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, kabul edilen kimyasal hadım yasası ile pedofilinin 'kökünü kazıyacaklarını' söyledi.

BBC'ye konuşan Widodo, Endonezya'nın insan haklarına saygılı hareket etmesine karşın bu tarz cinsel suçların cezalandırılması söz konusu olduğunda 'taviz verilmeyeceğini' ifade etti.

Widodo, "Benim görüşüme göre... eğer düzenli bir şekilde uygularsak kimyasal hadım cinsel suçları azaltacak ve zaman içerisinde kökünü kazıyacaktır" diye konuştu.

Endonezya'da çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarından hüküm giyenlerin kimyasal hadımla cezalandırılmasını öngören tartışmalı yasa tasarısı geçen hafta kabul edildi.

Parlamentoda yasal düzenlemeyle ilgili hararetli tartışmalar yaşandı.

Pedofilinin kimyasal hadımla tedavi edilemeyeceğini savunan Endonezya Doktorlar Birliği, yöntemin insan hakları ihlali olduğunu ve üyelerinin tıbbi etik kuralları ihlal eden prosedürler yapmamaları gerektiğini açıklamıştı.

Kimyasal hadım diye bilinen bu yöntem cinsel dürtüleri bastırmakta kullanılıyor.