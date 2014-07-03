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Yaşam

Hadımköy'de ütü deposunda dev yangın

Hadımköy'de bir firmanın ütü deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

03 Temmuz 2014 16:04

Hadımköy'de bir firmanın ütü deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangına Bakırköy, Hadımköy, Kıraç, Şişli, Başakşehir, Mimarsinan itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken yangına havadan da müdahalede bulunuldu.

 

Yangının yayılması önlendi

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yangının yayılmasının önlendiği belirtilerek, şöyle denildi:

" Arnavutköy Hastane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 2 katlı içerisinden birbirine bağlantılı 10’ ar bin metrekarelik toplamda 20.000 metrekarelik küçük ev aletlerinin depolandığı antrepo da çıkan yangına müdahale edildi. Saat 11.18'de gelen ihbar ile olay yerine 11.22 de intikal eden Hadımköy itfaiye grubu yangının geniş bir alanda etkili olduğunu belirledi.

Ekipler diğer gruplardan takviye isteyerek alevlere müdahale etti. Hadımköy, Arnavutköy, Kıraç, Çatalca, Mimarsinan, Başakşehir, Avcılar, Bakırköy, Turgutreis, Seyrantepe, Şişli, Gaziosmanpaşa İtfaiye grupları alarma geçerek yangın bölgesine sevk edildi. İlk etapta 34 araç, 112 personel ile yangın söndürme çalışmaları yapılıyor.

Depoda zaman zaman patlamaların meydana gelmesi ve alevlerin kısa sürede yayılması üzerine 'alev kartalı' havadan müdahaleye başladı. Kara birlikleri ve kısa sürede 7 sorti yapan yangın söndürme helikopteri 'alev kartalı' yangının sirayetini önledi. Söndürme çalışmaları devam ediyor."

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