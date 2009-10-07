Hadımköy'de plastik fabrikası yanıyor

TEM Otoyolu Hadımköy Kavşağı mevkisinde bulunan "Irak Plastik" adlı fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgar yangına müdahaleyi engelliyor, yangın binaya yayılarak büyüyor.







Görevliler tarafından fabrika kısa sürede boşaltılırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.

İstanbul'un pek çok ilçesinden irfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Sert rüzgar nedeniyle yangına müdahalede zorluk çekiliyor.

Çalışmalara fabrikada çalışan işçiler de destek veriyor.

25 bin metrekarelik fabrikada yangına müdahale çalışmaları sürüyor.