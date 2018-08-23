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Hadımköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı (3)

Ersan SAN-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) HADIMKÖY'de Deliklikaya Mahallesi'nde deterjan fabrikasında kullanılan asit kazanı patladı

23 Ağustos 2018 13:30

Ersan SAN-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) HADIMKÖY\'de Deliklikaya Mahallesi\'nde deterjan fabrikasında kullanılan asit kazanı patladı. Asit kazanının patlamasıyla birlikte fabrikada bulunan işçiler hemen fabrikadan çıktı. 08.30\'da meydana gelen olayda herhangi bir yaralanan olmazken, olay yerine Esenyurt, Avcılar, Kıraç, Çatalca, Başakşehir ve Arnavutköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, fabrikanın çatısından ve yerden müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Olay yerine AFAD ekipleri de sevk edildi.
Öte yandan çevrede bulunan bazı vatandaşlar evlerinde ayran yaparak, olaya müdahale eden itfaiye ve zabıta ekiplerine verdi.

(FOTOĞRAF)

 

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