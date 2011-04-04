T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Hadım' yasa teklifi kabul edildi

Tecavüz ve cinsel istismara ağır cezalar getiren kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

04 Nisan 2011 03:00

T24 - Tecavüz ve cinsel istismara ağır cezalar getiren kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

AKP İstanbul Milletvekili Alev Dedegil ve Ankara Milletvekili Aşkın Asan ile bazı milletvekillerinin imzasını taşıyan teklife göre, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan mahkum olanlar, testosteron etkisini önemli ölçüde azaltıcı tedaviye tabi tutulabilecek.

Bu kişiler, mağdurun oturduğu ve çalıştığı bölgenin dışında ikamet etmekle yükümlü kılınabilecek. Suçun birden fazla işlenmesi halinde, bu kişilerin söz konusu tedavi ve yükümlülüğe tabi tutulması zorunlu olacak.

Cinsel suçlara verilen hapis cezaları artırılıyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24