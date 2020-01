"Hadi Zarrab ilişkisi konusunda eski AKP'li bakanları anladık da, Erdoğan nasıl asıl hedef oldu?"

Sözcü yazarı Soner Yalçın, ABD'de tutuklu bulunan ve 17/25 Aralık operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab hakkında "AKP iktidarı kurnazlığının vebalini biz vatandaşlar cebimizden ödüyoruz ve ödeyeceğiz! Yetmiyor. İtibarımız ayaklar altında" tepkisini gösterdi. "Reza Zarrab kim oluyor? Suçlu ise cezasını çeksin bize ne?" diye soran Yalçın, "Demek bizim bilmediklerimiz var. Demek 'asıl hedef Erdoğan?' Hadi Zarrab ilişkisi konusunda AKP'li eski bakanları anladık da, Erdoğan nasıl asıl hedef oldu?" dedi.

Yalçın'ın "Bit yeniği" başlığıyla (23 Kasım 2017) yayımlanana yazısı şöyle:

Diyorlar ki:

“ABD'deki Zarrab davasının hedefinde Erdoğan var!”

Diyorlar ki:

“Halk Bank görevlisi Hakan Atilla'nın ABD'de yargılanmasının hedefinde Erdoğan var!”

Bunu diyenler AKP'liler…

Bunu diyen yandaş gazeteciler…

Erdoğan niye hedefte ben bilmiyorum! Herhalde bu sözü edenlerin bir bildikleri var!

Erdoğan, Zarrab'ın merkezinde olduğu hayali ihracata mı karıştı?

AKP'lileri dinleyip, yandaşları okuyunca kafam karışıyor!

Gerçi… AKP iktidarının telaşını da anlayamıyorum; ABD'ye nota üzerine nota veriyor. Neden bu kaygı? Bu neyin sıkıntısı?

Sanki bu yargı süreci ilk kez yaşanıyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın ambargoyu delen kimi bankalara ceza yağdırdığını bilmiyorlar mı? Örneğin…

– Alman Commerzbank'a Mart 2015'de 1.45 milyar dolar ceza kesti. Aynı bankaya 2011 yılında da 175.5 milyon dolar ceza kesti.

Almanya bu süreçte “asıl hedeflerinde Merkel var” deyip ardı ardına ABD'ye nota mı verdi? Güldürmeyin beni.

Keza…

– 2015 Mayıs ayında Fransız BNP Paribas'a 9 milyar dolarlık rekor ceza kesti. Fransız Credit Agricote ve Societe Generali bankalarına 2.7 milyar dolar ceza kesti. (Bu dava New York'ta sürüyor.)

– Hollandalı ING, Haziran 2012'de 619 milyon dolar para cezasını ödemeyi kabul etti.

– İsviçreli Credit Suisse, Aralık 2009'da kesilen 536 milyon dolarlık para cezasını ödeyeceğini duyurdu.

Bitmedi…

Bu telaş niye

ABD Hazine Bakanlığı tarafından ceza kesilen bankalar yaz yaz bitmez…

Hangi bankaya kaç milyon dolar ceza kesildiğine kimi örnekler sıralayayım:

Lloyds TSB (350), ANZ Banking Group (5.8), RBS/ABN Amro (500), Barclays (298), Compass Bank (607), Well Fargo (67.5), JB Morgan (88.3),Trans-Pacific National Bank (12.5), HSBC (1.9), Standart Chartered Bank (667), Bank of Tokyo (8.6), National Bank of Abu Dhabi (855), Deutsche Bank (18.9), Bank of Moscow (9.5), Bank of America (16.6), Credit Agricole (329), Paybal (7.6), Banco do Brasil (139)…

Listeyi uzatmayayım.

Hatta Compass Bank gibi bazı bankalara iki kez ceza kesildi.

Peki…

Bu bankaların bulunduğu ülkeler ABD'ye nota verdi mi? Hayır.

Listede ABD'nin kendi bankaları bile var.

Bu ülkeler dünyayı ayağa kaldırdı mı? Hayır.

O halde… Türkiye'nin telaşı niye?

AKP'liler, yandaşlar niye “asıl hedef Erdoğan” deyip duruyor?

Herhalde bizim bilmediğimizi onlar biliyor!

Bakınız….

Diğer ülkeler bankalarına milyon-milyar dolar ceza kesilirken bunun duyulmaması için çaba gösterdi. Kimse çıkıp şunu demedi:

– “Bizim başbakanımız asıl hedef!”

– “Bizim cumhurbaşkanımız asıl hedef!”

Kimse sorunu küresel siyasi krize dönüştürmedi.

Bu sebeple…

Reza Zarrab konusunda Türkiye'nin tavrı dünyanın ilgisini çekiyor. Ticari bir konunun nasıl siyasi krize dönüştüğünü anlamakta zorluk çekiyorlar.

Sahi… Bu iş niye buralara geldi?

Bir bit yeniği mi var?

AKP'nin Erdoğan sorunu

Kurnaz…

Başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına ulaşmayı beceren açıkgöz kimsedir.

Son yıllarda politika salt kurnazlık üzerine inşa edilir oldu. Ne yazık ki devlet yönetimine de bu leke bulaştırıldı. Bunun sebebi AKP iktidarı.

Öyle ya….

1979 yılından beri İran'a ambargo var.

1979 yılından beri Türkiye, İran'la ticari ilişkisini yasal çerçevede yürütüyordu.

Ama bu AKP'ye yeter mi? İlla arkadan dolanacak, dolambaçlı yollardan geçecek. (Bu arada kimileri de sadece devlet hazinesini değil, kendi cebini dolduracak.)

Maalesef AKP, belediyecilikten öğrendiği kurnazlığı devlet yönetimine taşıdı. Geçici başarı da kazandı. Ama…

İş küresel boyuta taşındığında kurnazlık, dış işlerinde hep sorun çıkmasına sebep oldu. Bunun faturası elbet ekonomiyi de etkiledi. Dolar, Euro niye rekor kırıyor sanıyorsunuz? Bunlar AKP kurnazlığının sonucu… Ve elbet beceriksizliğin, devleti yönetememenin!

Bugün yüksek sesle dile getirmiyorlar ancak AKP'de dillendirilen şudur: “AKP'nin bir Erdoğan sorunu var!”

Aslında… Türkiye'nin bir Erdoğan sorunu olduğu çok açık değil mi?

Baksanıza şu Zarrab konusunda yapılanlara! Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışıyor mu?

AKP iktidarı kurnazlığının vebalini biz vatandaşlar cebimizden ödüyoruz ve ödeyeceğiz! Yetmiyor. İtibarımız ayaklar altında…

Reza Zarrab kim oluyor?

Suçlu ise cezasını çeksin bize ne?

Suçlu ise Halk Bank cezasını ödesin! Kuşkusuz buna sebep olan siyasiler-bürokratlar yargı önüne çıkarılsın.

Ama… İşte…

Demek bizim bilmediklerimiz var.

Demek “asıl hedef Erdoğan?”

Hadi Zarrab ilişkisi konusunda AKP'li eski bakanları anladık da, Erdoğan nasıl asıl hedef oldu?

Biri anlatsa da anlasak…