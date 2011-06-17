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Yaşam

Hacker'ların gizli dünyası

Bilgisayar korsanlarının sohbet odalarına sızan internet güvenliği uzmanı Noa Bar Yosef, hackerların edebiyattan,

17 Haziran 2011 03:00

T24 - Bilgisayar korsanlarının sohbet odalarına sızan internet güvenliği uzmanı Noa Bar Yosef, hackerların edebiyattan, dinden ve felsefeden konuştuklarını söyledi.



BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:

Birinden bilgisayar korsanlarını ya da yaygın adıyla hacker'ları tarif etmesini istediğinizde genelde aynı nitelemeleri duyarsınız:

Yalnız, asosyal, günler ve geceler boyunca bilgisayar başından kalkmayan bilgisayar kurdu gençler.

Ancak bilgisayar korsanlarının sohbet odalarına konuk olarak onlarla ilgili araştırmalar yapan, internet güvenliği uzmanı Noa Bar Yosef tahmin ettiğinden çok farklı bir tabloyla karşılaşmış. "Hayatın anlamından, felsefeden çok bahsediyorlar" diyor.

Geçenlerde konuk olduğu bir sohbet odasında felsefi birikim için en uygun okuma listesi tartışılıyormuş mesela. İçlerinden biri, "Kierkegaard ile başlamalı, Nietzsche ile devam etmeli, onu mutlaka Sartre takip etmeli" diyormuş.

Ayrıca kadınlar ile ilgili sohbetlerinden de, korsanların hiç de sanıldığı gibi yalnız erkekler olmadığı sonucuna varmış Yosef. Kadınlar ile tecrübelerinin en popüler sohbet konularından biri olduğunu anlatıyor.

Popüler bir başka konu da din. Bilgisayar korsanlarından biri internetteki sohbet odasının müdavimlerinin dini inançlarının istatistikini çıkarmış. Forum üyelerinin yüzde 29'unun Hristiyan, yüzde 28'inin dinsiz, yüzde 24'ünün Müslüman, yüzde 4'ünün Hindu, yüzde 1.8'inin ise Budist olduğu ortaya çıkmış.

Tabii edebiyat da sık sık konu oluyor sohbetlere. Araştırmacı Noa Bar Yosef en çok, Stephen King ve Salinger'ın isimlerini duymuş.


Meslek sırları

Ancak tüm bunlardan, sohbet odalarında sadece bunların konuşulduğu sonucunun çıkmaması gerektiğini belirtiyor Yosef. Zira zamanlarının ciddi bir bölümünü mesleklerinden, yani bilgisayar korsanlığından konuşmaya ayırıyorlar.

En çok da buldukları yeni yöntemleri paylaşıyorlar.


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