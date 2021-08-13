Hackerlar, çaldıkları 600 milyon dolarlık kripto parayı iade etti: Eğlence için yaptık

Bugüne kadarki en büyük dijital madeni para soygunlarından birinin arkasındaki bilgisayar korsanları, çaldıkları 610 milyon doların neredeyse tamamını iade etti.

Poly Network, Twitter'dan yapılan açıklamada, hacker'ın elinde hala yaklaşık 33 milyon dolar değerinde kripto para bulunduğunu kaydetti.

Açıklamada, iade sürecinin henüz tamamlanmadığı ve "Bay Beyaz Şapka" olarak adlandırılan hacker ile iletişim kurulmasını ve kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesinin umulduğu belirtildi.

Euronews'in haberine göre; Kripto izleme şirketi Elliptic'in kurucularından Tom Robinson, Twitter hesabından, hacker olduğunu iddia eden kişinin para transferi esnasında bıraktığı notları paylaştı.

"Eğlence için yaptık"

Bilgisayar korsanları, Elliptic tarafından da paylaşılan dijital mesajlarda, saldırıyı "eğlence için" gerçekleştirdiklerini ve diğerleri onu kullanmadan önce "güvenlik açığını ortaya çıkarmak" istediklerini söyledi.

Platformun çalınan paraları iade etmesi halinde olaydan sorumlu tutulmayacağını öne süren hacker, kendisine 500 bin dolar verileceğinin temin edildiğini ancak bu teklifi kabul etmeyerek parayı iade etmeye başladığını savundu.

10 Ağustos'ta saldırıya uğramıştı

"Beyaz Şapka", becerilerini piyasalardaki kuruluşların güvenlik açıklarını bulmasına yardımcı olmak için iyi yönde kullanan hacker'lar için kullanılıyor.

10 Ağustos'ta saldırıya uğrayan Poly Network, yaşadığı soygunu "bugüne kadar merkeziyetsiz finans piyasalarını hedef alan en büyük saldırı" olarak nitelemişti.

Poly Network, hırsıza, "Sevgili hacker, bizler Poly Network ekibiyiz. Seninle iletişime geçmek istiyoruz ve seni 'hack'lediğin varlıkları iade etmeye çağırıyoruz." ifadeleriyle iş birliği çağrısında bulunmuştu.

Kullanıcıların farklı blok zincirleri arasında jetonları transfer etmelerine veya takas etmelerine izin veren Poly Network, Salı günü siber hırsız tarafından saldırıya uğradığını ve suçluları çalınan fonları iade etmeye çağırdığını duyurmuştu.

Kripto istihbarat şirketi CipherTrace'e göre, Poly Network hırsızlığı, 600 milyon dolarla, tüm merkezi olmayan finans (DeFi) sektörü tarafından Ocak'tan Temmuz'a kadar kaydedilen 474 milyon dolarlık rekor cezai kayıpları geride bıraktı.