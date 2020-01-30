'Hacker' Veliaht Prens Selman'ın Britanya Başbakanı Johnson'a 'emoji yağdırması' endişe yarattı

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Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos'un telefonunu mesaj atarak 'hacklediği' iddia edilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Britanya Başbakanı Boris Johnson'a "emojilerle dolu" birçok mesaj göndermesinin '10 Numara'da endişe yarattığı belirtildi.

Daily Mail'in haberine göre Bin Selman ve Britanya lideri, Johnson'ın dışişleri bakanlığı yaptığı dönemde numaralarını birbiriyle paylaştı ve uzun süredir WhatsApp'tan iletişim kuruyorlardı. Habere göre "Selman'ın 'sonsuz' emoji kullanımı Johnson ve ekibini şaşkına döndürdü".

Güvenlik kaynakları Johnson ve Veliaht Prens arasındaki iletişimin sıklığının "endişe verici" olduğunu ve Bezos skandalının ilişkileri "zorladığını" söylediler.

Başbakanlık, Daily Mail muhabirlerinin "Johnson'ın telefonuna Selman tarafından WhatsApp'tan video veya dosya gönderildi mi?" sorusuna yanıt vermedi. Yetkililer Johnson'ın telefonunun güvenlik servisleri tarafından kontrol edilip edilmediği hakkında yorum yapmazken, bütün gerekli önlemlerinin alındığını ifade ettileri.

Siber güvenlik uzmanları, "Böyle dosyaları açmak hırsıza evinin anahtarını vermek gibi olur" değerlendirmesinde bulundu.