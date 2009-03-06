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Politika

Hacivat-Karagöz’lü miting daveti

Saadet Partisi'nin Bursa'da düzenleyeceği mitingin duyurulmasında, Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca kullanıldı.

06 Mart 2009 02:00

Saadet Partisi'nin Bursa'da düzenleyeceği mitingin vatandaşlara duyurulmasında, Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca karakterleri kullanıldı.

Saadet Partisi Bursa İl Gençlik Kolları üyesi bir grup, Fomara Meydanı'nda Genel Başkan Numan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlenen mitingi, ilginç bir yöntemle vatandaşlara tanıttı.

Yaklaşık 3 metre boyunda hazırlanan şişme Hacivat ve Karagöz ile Nasrettin Hoca kostümlerini giyen partililer, Kapalıçarşı'da dolaşarak vatandaşlara broşür dağıtıp, mitinge davet etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tanıtımın ardından partililer, Uzun Çarşı girişinde ise yerel seçimlerle ilgili tiyatral oyun sergiledi.

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