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Spor

Hacısalihoğlu: “Kalan iki maçta 6 puan hedefliyoruz"

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Spor Toto Süper Lig’de kalan iki haftada oynayacakları Bursaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarını kazarak 6 puanı almak istediklerini söyledi

10 Mayıs 2018 22:21

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Spor Toto Süper Lig’de kalan iki haftada oynayacakları Bursaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarını kazarak 6 puanı almak istediklerini söyledi.
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, sakat ve cezalı futbolcuların çokluğuna rağmen sahaya çıkacak tüm oyunculara Yönetim Kurulu olarak güvendiklerini belirterek, “Trabzonspor ruhuna yakışır mücadeleyle birlikte kalan iki maçımızı kazanıp 6 puanı almak istiyoruz. Kalan 180 dakikada sahaya kim çıkarsa çıksın en iyi mücadeleyi sergileyeceğinden hiçbir kuşkumuz yoktur. Ligin son dönemecinde alacağımız 6 puan sıralamadaki konumumuz için de belirleyici olacaktır. Bu süreçte taraftarımızın desteği de futbolcularımıza güç verecektir” dedi.

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