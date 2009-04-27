Hacısalihoğlu: Değerlendirme yapacağız

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yönetim olarak Ersun hoca ile ilgili alınmış bir kararları olmadığını ancak durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi.





Turkcell Süper Lig'de, Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da, teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili alınan bir kararın olmadığı bildirildi.



Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yönetim kurulu olarak Sivasspor maçının ardından herhangi bir karar almadıklarını belirterek, ''Yarın veya çarşamba günü bir durum değerlendirmesi yapacağız. Önce olayın bir şokunu üzerinden atalım. Sonra durum değerlendirmesi yapacağız'' dedi.



Hacısalihoğlu, bazı basın organlarında teknik direktör konusunda yazılan isimlere ilişkin olarak ise ''Gazeteler, kendi düşüncelerini yazıyorlar. Zaten birçok isim yazmışlar. Bizim bu konuda bir düşüncemiz, gündemimiz yok. Daha sakin, geniş katılımlı bir değerlendirme yapacağız'' diye konuştu.



