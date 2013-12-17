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Hacıosmanoğlu'ndan 'gözaltı' iddiasına yalanlama!

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da İstanbul’da başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alındığı iddialarına yanıt geldi

17 Aralık 2013 17:45

Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da İstanbul ’da bu sabah başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi. Basın sözcüsü Yakup Aslan ise, "Kendisi bir kere Ankara 'da değil İstanbul'da. Böyle bir olay söz konusu dahi değil!" dedi.

 

Kendisi Ankara'da değil, İstanbul'da

 

Sözcü gazetesinin haberinde Hacıosmanoğlu'nun, İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekimi dönüşünde Ankara Esenboğa Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alındığı belirtilmiş, Trabzonspor Kulübü Başkanı'nın ise bu sabah başlatılan operasyonlar çerçevesinde gözaltına alındığı haberlerini jet hızıyla yalanlamıştı. Hacıosmanoğlu, hurriyet.com.tr'ye verdiği demeçte "Haberi okudum da gözaltı falan yok, bak aradın konuşuyoruz, gözaltında olsam nasıl konuşacağız. Gözaltı falan yok kardeşim" açıklamasını yaptı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde yapılan operasyonlarla bağlantılı olarak Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu da 14.15 sularında gözaltına aldığı haberleri gerçek çıkmadı.

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