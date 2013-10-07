Hacıosmanoğlu: Emniyet görevlisi yeğenime yumruk attı

Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar ile ilgili "Benim Fenerbahçe taraftarıyla problemim olamaz. Herkesle oturuyorum çay içiyorum, fotoğraf çektiriyorum. Ben olay çıkmasını istemem. 3-5 tane çapulcunun yaptığını Fenerbahçe camiasına bağlamayız. Fenerbahçe'yi ve Tük futbolunu kirleten insanlara karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

TV8'de yayınlanan 'Telegol' programına bağlanan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Basın mesubu arkadaşlarla konuşurken 'Hakemi nasıl satın aldın?' dediler. Sonra da olaylar çıktı. Arabayı garajı çektik, kepenk de kapandı. Bana 'şuradan çık' diye hiç bir bilgi verilmedi. Biri uyarsaydı beklerdik, çıkmazdık. Bunların olacağını bilsem iki saat beklerdim, çıkmazdım. Sabaha kadar statta beklerdim. Kimse 'dur' demedi. Orada bir kişinin burnunun kanamasını istemem" dedi.

Fenerbahçe'yi kirleten insanlara karşı durduk

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a tepki gösteren Hacıosmanoğlu, "Protokolde hiçbir problemimiz olmadı. Otoparka giderken 4 kat aşağı Fenerbahçeli taraftarlar ile indik. Benim Fenerbahçe taraftarıyla problemim olamaz. Herkesle oturuyorum çay içiyorum, fotoğraf çektiriyorum. Ben olay çıkmasını istemem. 3-5 tane çapulcunun yaptığını Fenerbahçe camiasına bağlamayız. Fenerbahçe'yi ve Tük futbolunu kirleten insanlara karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz. Allah'a dua ediyorum; Türk futbolu da Fenerbahçe de bunlardan kurtulsun. Adalet tecelli edecek. Hukuki mücadelemizi veriyoruz. Bu namus davasıdır. İnsanın canını noktadır namus davası." ifadelerini kullandı.

Polis yeğenime yumruk attı

Trabzonspor Başkanı, "Polisin böyle olaylarla karşılaşmasını istemem, İçeride yine bir kargaşa çıktı. Emniyet'ten bir arkadaş yeğenime yumruk attı ve provoke etti. Biz terörist değiliz, burası benim vatanım istediğim gibi çıkarım. Emniyet görevlisine 'Bırakın çıkalım' dedim. 'Çıkabilseydin niye çıkamadın?' yanıtını verdi. Koskoca emniyet mensubu! Ben de 'Polislerini çek çıkarım' dedim. Dedim; Sen çek polissin. Çağırırım 7 sülalemi çıkarım buradan. Fenerbahçeli akrabalarımı çağırırım. Bu olayları provoke eden emniyet müdür yardımcısı. Arkadaşlarımızla münakaşa etti. Bu olay organize. Bu olayı organize edenler bunun bedelini öderler" şeklinde konuştu.