Hacılar Mekke'den ülkelerine dönüyor

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Abdullah El Rabia, Hacı farizasının domuz gribi hastalığı yayılmadan sona ermekte olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'daki habere göre Bakan El Rabia, Hac farizasını yerine getirmek üzere ülkede bulunan Müslümanlardan sadece 73'ünde H1N1 vakası saptandığını, bunlardan 5'inin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakan El Rabia, ''2009 Hac döneminin hastalık ya da salgın olmadan geçtiğini söylemekten memnuniyet duymaktayım'' dedi.

Haberde, Hacıların kara, hava ve deniz yoluyla yavaş yavaş Mekke'den ve ülkeden ayrılmaya başladığı da belirtildi.