-Hacılar kutsal topraklarda MEDİNE (A.A) - 13.11.2011 - Mekke'de hac farizalarını tamamladıktan sonra Medine'ye geçen hacılar, mübarek beldede tarihi mescitler ile Hicretin ardından Hz. Muhammed komutasındaki Müslümanların müşriklerle yaptıkları Uhud ve Hendek savaşlarının yaşandığı mekanları ziyaret ediyor. Hac ibadeti için dünyanın dört bir tarafından gelerek, kutsal topraklarda buluşan milyonlarca Müslüman, hacı olduktan sonra kimisi Mekke'den yurtlarına dönerken Medine'ye gelenler ise ilk olarak Ravza-i Mutahhara'nın (Hz. Muhammed'in kabri) bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaret ediyor. Hacılar, sonraki günlerde ise Medine'nin çevresinde Uhud ve Hendek gibi İslamiyet'in ilk yıllarında Müslümanların müşriklerle yaptıkları savaşların cereyan ettiği mekanlar ile Medine'de inşa edilen ilk mescit olan Mescid-i Kuba (Takva Mescidi) ve Peygamber Efendimiz döneminde kıblenin değiştiği cami olan ve bu nedenle ''iki kıbleli cami'' anlamına gelen Mescid-i Kıbleteyn olarak adlandırılan cami ile Mescid'i Seb'a (Yedi mescit) gibi tarihi mekanları gezerek, manevi iklimden istifade etmeye çalışıyor.