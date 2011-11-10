-Hacılar dönüş yolunda MEKKE (A.A) - 10.11.2011 - Hac farizasını yerine getiren Müslümanlardan bir bölümü, ülkelerine dönüyor. Hac ibadeti için dünyanın dört bir tarafından gelerek, kutsal topraklarda buluşan milyonlarca Müslüman, hacı olduktan sonra ülkelerine dönmeye başladı. Türkiye'den yaklaşık 1,5 ay önce ayrılan ilk kafilede yer alan önce Medine'deki ziyaretlerini yapan daha sonra Mekke'ye geçerek haccın farzlarını yerine getiren hacılar, Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'den en son ayrılan kafileler ise Medine'deki ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere bu kente hareket etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gelen 100 bin civarındaki hacının dönüşü yaklaşık 1 ay devam edecek.