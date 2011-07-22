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Dünya

HACİÇ LAHEY'DE LAHEY (A.A)

22 Temmuz 2011 21:51

-HACİÇ LAHEY'DE LAHEY (A.A) - 22.07.2011 - Eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçlarından 7 yıldır aranan ve çarşamba günü yakalanan Goran Haciç, eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Lahey'de kurulan mahkemeden cezaevine getirildi. Mahkemenin bildirisinde, ''iki gün önce Sırp yetkililer tarafından yakalanan Haciç'in, BM'nin Lahey'deki cezaevine getirildiği'' kaydedildi. Haciç'in içinde bulunduğu uçak, Lahey'e yirmi kilometre kadar mesafedeki Rotterdam havaalanına inmişti. Sırbistan Adalet Bakanı Snejana Maloviç, Goran Haciç'in Lahey'e gönderildiğini açıklamıştı. Voyvodina eyaletindeki Fruşka Gora ormanlık alanında çarşamba günü yakalanan ve 7 yıl firarda bulunan Goran Haciç, 1990'lı yıllarda Hırvatistan'da yaşanan savaş sırasında işlediği toplam 14 suçtan eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Lahey'de kurulan mahkemece yargılanacak.

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