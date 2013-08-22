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Bozdağ'a yumruk atılan Hacıbektaş'ta emniyet amiri açığa alındı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a yönelik saldırı sonrasında; İlçe Emniyet Müdürü Yasin Karip, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Faruk Yaman ve 3 polis memuru açığa alındı

22 Ağustos 2013 15:46

 

Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde düzenlenen Hacıbektaş-ı Veli'yi anma törenlerinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a yönelik saldırı sonrasında; İlçe Emniyet Müdürü Yasin Karip, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Faruk Yaman ve 3 polis memuru açığa alındı.

Coşkun Sağlamdin'in İhlas Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Hacıbektaş-ı Veli'yi anma törenlerinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a, Kahramanmaraş'ın Pazarcık Belediyesi'nde çalışan Hüseyin Satı tarafından önce sözlü, sonra yumruklu saldırıda bulunulmuştu.

Saldırı sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında; Hacıbektaş İlçesi Emniyet Müdürü Yasin Karip, Hacıbektaş İlçesi'nde görevli komiser Kadri Doğan ve bir polis memuru ile Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Faruk Yaman ve bir polis memuru açığa alındı.

Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde düzenlenen Hacıbektaş-ı Veli Anma etkinliklerinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a yumruklu saldırıda bulunan Hüseyin Satı, Hacıbektaş Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

 

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