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Yaşam

Hacıbektaş'ta defnedilecek

Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı İlhan Selçuk için 22 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da bir tören düzenlenecek.

21 Haziran 2010 03:00

T24 - 85 yaşında, organ yetmezliğinden vefat eden Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı İlhan Selçuk için 23 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da bir tören düzenlenecek. 24 Haziran Perşembe günü de kardeşinin yanına Hacıbektaş'taki Yıldızlar Mezarlığı'na defnedilecek.

85 yaşında vefat eden İlhan Selçuk için Çarşamba günü İstanbul'da veda töreni yapılacak. Cenazesi perşembe günü Hacıbektaş'a götürülecek. Selçuk, Hacıbektaş'ta, Mahsuni Şerif ve ağabeyi Turhan Selçuk'un mezarları ile Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre'nin heykellerinin bulunduğu Çilehane bölgesindeki Yıldızlar Mezarlığı'na defnedilecek.


Amerikan Hastanesi'nin açıklaması

Vehbi Koç Vakfı (VKV) Amerikan Hastanesi, İlhan Selçuk'un, uygulanan tüm tedavi ve girişimlere karşın ''çoklu organ yetmezliği'' nedeniyle vefat ettiğini bildirdi. Amerikan Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, ''24 Ocak tarihinde 'iskemik beyin hastalığı' nedeni ile yoğun bakım ünitesine yatırılan gazeteci yazar İlhan Selçuk, uygulanan tüm tedavi ve girişimlere karşın çoklu organ yetmezliği nedeni bugün saat 13.15'te vefat etmiştir'' denildi.
 

 

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