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Hacıbektaş'a Nazım Hikmet heykeli

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Hacıbektaş ilçesinde şair Nazım Hikmet'in heykeli düzenlenen törenle açıldı

29 Ekim 2017 19:10

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'in Hacıbektaş ilçesinde şair Nazım Hikmet\'in heykeli düzenlenen törenle açıldı.
Törende konuşan Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, \"Dünya şairi emperyalizmin karşısında sömürülen insanın ve ulusların acılarını duygularını dile getiren vatan sever nazımın heykeli Hacıbektaşda çok önemli yeri aldı. Heykeli yapan sanatçı Aslan Başpınar\'a teşekkür ederim\" dedi.
Açılış törenine gazeteci- yazar şair Ataol Behramoğlu da katıldı. Açılışta Nazım Hikmet şiirlerinden oluşan türküleri Arzu Taşdemir ve Ali Karabacak seslendirdi. Nazım Hikmet heykelinin arkasına vasiyetine uyularak çınar ağacı dikildi. Tören lokma ikramı ile son buldu.

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