-HACIBEKTAŞ 'İNSANLIK HEYKELİNİ' İSTİYOR NEVŞEHİR (A.A) - 13.01.2011 - Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, Kars'taki ''insanlık heykelinin'' kaldırılması halinde, heykelin Hacıbektaş'taki İnsanlık Anıtı'nı tamamlayacağı düşüncesiyle ilçeye verilmesini istedi. Selmanpakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu heykelin kaldırılması halinde, heykeli Kars Belediye Başkanlığından istediklerini, bunu Kültür ve Turizm Bakanlığına da ilettiklerini ifade etti. Hacıbektaş'ın ilim, bilim, kültür ve hoşgörünün başkenti olduğunu dile getiren Selmanpakoğlu, ''Kars'taki 'insanlık heykelinin' kaldırılması halinde, heykelin Hacıbektaş'ta bulunan insanlık anıtını tamamlayacağı düşüncesiyle ilçemize verilmesini istiyoruz'' dedi.