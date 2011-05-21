-HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI CHP'DE NEVŞEHİR (A.A) - 21.05.2011 - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Aşık Mahsuni Şerif'i anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu'na rozetini taktı. Hacıbektaş'ın Çilehane mevkisinde hazırlanan piste helikopterle inen Kılıçdaroğlu, ilçe merkezine giderek Hacıbektaş Belediye Başkanı Selmanpakoğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, CHP'nin halktan yana ve halkın sorunlarına kilitlenen bir parti olduğunu söyledi. Geçmişte Selmanpakoğlu ile ayrı düştüklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'nin ayrışmaya değil, birleşmeye ihtiyacı var. Gönlümüzde yatan, birleşerek halkın iktidarını kurmaktır'' dedi. Kılıçdaroğlu, Selmanpakoğlu'nu aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, ''Evinize hoş geldiniz. Beraber çalışacağız, hizmet edeceğiz'' diye konuştu. Selmanpakoğlu da bugün kendisiyle birlikte 190 kişinin daha partiye katılacağını ve bunun için büyük bir huzur ve mutluluk duyduğunu belirtti. Konuşmaların ardından Selmanpakoğlu, Kılıçdaroğlu'na ons taşından yapılmış üzüm salkımı hediye etti. Daha sonra belediyeden çıkan Kılıçdaroğlu, Çilehane mevkisindeki Aşık Mahsuni Şerif'i anma törenine katıldı. Burada, Aşık Mahsuni Şerif'in mezarına karanfil ve gül bırakan Kılıçdaroğlu, dua ettikten sonra, İnsanlık Anıtı meydanında kendisi için hazırlanan kürsüye çıkarak halka hitap etti. Konuşması sürekli ''Başbakan Kemal'' ve ''Halkçı Kemal'' sloganlarıyla kesilen Kılıçdaroğlu, bugünün sadece Hacıbektaş için değil, bütün Türkiye için önemli bir gün olduğunu söyledi. Aşık Mahsuni Şerif'i anmanın herkesin görevi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Şerif, ciddi sıkıntılar çekti ama yılmadı. Haksızlığa karşı direndi ama yenilmedi. Adalet diye cezaevine attılar. Kendisini, üniversitede öğrenciyken tanıdım. O bir halk dostuydu. Ezilenlerin dostuydu. Bütün türkülerinde de bunu anlatır. Milyonlara türküleriyle ışık tuttu. Ölüm yıl dönümünde burada olmaktan son derece mutluyum. Belediye Başkanımız ve 190 arkadaşımız, CHP'ye katıldı. Aslında farklı yerlerde değildik. Aynı duyguları paylaşıyorduk. Aramızda ufak bir fark vardı, onu kaldırdık, nehir olduk, denizlere akacağız.'' Konuşmasının ardından Selmanpakoğlu'na CHP rozeti takan Kılıçdaroğlu, ''CHP rozeti bağımsızlık rozetidir. CHP'nin rozeti Kuvayımilliye rozetidir. CHP'nin rozeti, insanı sevme rozetidir. CHP'nin kimliği, ülkesi için her türlü fedakarlığı göze almaktır. Bunun için kadın erkek eşitiliğini tarihe yazan rozettir. Çocuklar yatağa aç girmesin rozetidir'' diye konuştu.