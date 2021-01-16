Hacı Sabancı'dan Takvim'in satış rakamlarına gönderme!

T24 Haber Merkezi

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı, gazeteci İsmail Saymaz'ın "Takvim gazetesi kapanıyor. Halbuki tiraj raporuna göre geçen hafta günlük ortalama 93 bin satmış" paylaşımına "En fazla 93'tür, bin yoktur" yorumunda bulundu.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve kapatılacağı iddia edilen Takvim gazetesinin satış rakamlarına yönelik Hacı Sabancı'dan gönderme geldi.

Hacı Sabancı, İsmail Saymaz'ın "Tiraj raporuna göre geçen hafta günlük ortalama 93 bin satmış" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak, "En fazla 93'tür, bin yoktur" diye yazdı.

Hacı Sabancı, daha önce Takvim gazetesinin hakkındaki haberlerine yönelik olarak, "Şu gazetenin yaptığı asparagas haberlere inanmayın artık. Her yazdığı yalan olan bir gazete" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN | Takvim gazetesi kapanıyor iddiası