-HACI İNAN DURUŞMAYA GELMEDİ İSTANBUL (A.A) - 26.01.2011 - Terör örgütü Hizbullah'ın sözde askeri kanat sorumlusu Hacı İnan'ın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cevat Işıklı ile 4 Ocakta CMK'nın 102. maddesi uyarınca tahliye edilen sanıklardan Abdülsettar Yıldızbakan katıldı. CMK 102. maddesi uyarınca tahliye edilen İlyas Kutulman, İbrahim Evliyaoğlu, Mehmet Bayram Eren, Emin Ekinci, Sebahattin Alkan ve Burhan Ekineker ile tahliye edildikten sonra başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan Hacı İnan'ın da aralarında bulunduğu 24 tutuksuz sanık ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada, mahkeme heyeti başkanı Kemal Can, tanık olarak çağrılan Tahir Özkorkmaz hakkında yazılan zorla getirilme yazısına cevap verildiğini, birkaç defa adrese gidilmesine rağmen Özkorkmaz'ın bulunamadığını, çağrı belgesi bırakıldığı halde müracaat etmediğini ve duruşma gününün kendisine telefonla bildirildiğini tutanağa geçirdi. Celse arasında CMK'nın 102. maddesi uyarınca 8 sanığın tahliye edildiğine ilişkin kararı tutanağa geçiren Başkan Can, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Hacı İnan, Mehmet Cemil Erez, Hakim Buhan, Emin Ekici ve Abdülsettar Yıldızbakan hakkındaki yürütülen soruşturmada, 3 Ocakta ''kovuşturmaya yer olmadığını''na dair karar verildiğini ve bu kararın dosyaya gönderildiğini tutanağa yazdırdı. Hakim Can, sanıklardan Emin Ekici'nin Adana ve Mehmet Bayram Eren'in de Batman'daki yeni adreslerini mahkemeye bildirdikleri tutanağa geçirdi. Tutuklu sanık Cevat Işıklı da soruşturmanın ve kovuşturmanın tüm aşamalarında hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini belirterek, suçsuz olduğunu söyledi. Abdülsettar Yıldızbakan da Tarsus Yenimahalle Polis Merkezine haftada bir kez giderek imza verdiğini ve mahkemenin çağırması durumunda her zaman gelebileceğini belirterek, Tarsus'ta oturduğu için şimdilik duruşmalardan vareste tutulmak istediğini söyledi. Yıldızbakan, avukatının duruşmaya gelmediğini belirterek, İstanbul Barosundan kendisine avukat tayin edilmesini talep etti. Tanık Tahir Özkorkmaz'ın son kez ve yeniden zorla duruşmaya getirilmesi için Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanıklardan Yıldızbakan'ı duruşmaya gelme zorunluğunun kaldırılmasını kararlaştırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı yazılarak, Hacı İnan'la ilgili bir soruşturma evrakının bulunup bulunmadığının sorulmasına karar veren mahkeme heyeti, İnan'ın başka bir suçtan tutuklu ise duruşmaya getirilmesi için yazı yazılmasına hükmetti. Kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığının halen devam etmesi ve atılı suçun CMK'nın 100/3. maddesinde sayılı suçlardan olması, dosyanın kapsamlı olması ve yargılamadaki güçlük nedeniyle Işıklı'nın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.