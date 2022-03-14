Hacı Bahattin Evgi Kuran Kursu davasında cinsel istismarla suçlanan görevlilerin ifadeleri ortaya çıktı

Gazeteci, Halk TV yazarı İsmail Saymaz, iki çocuğun tecavüze uğramasına, beş çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı Erzurum’da Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda yaşananlara ilişkin ifadelere ulaştığını kaydetti.

Saymaz, çocuklara cinsel saldırıda bulunduğu ve onları dövdüğü ileri sürülen N.K.’nin ifadesinde, eğitimden sıkılan öğrencilerin iftira attığını ileri sürdü.; "Böyle bir şey yapmadım. Orada çalışan altı arkadaşım var. Onlara beni sorun. Benim çalışma prensiplerimle ilgili ayrıntıyı anlatacaklardır. Bu çocukların bana iftira attıklarını düşünüyorum. Ben hassas şekilde işime vakıf olmaya çalışıyorum. Hafızlık çok zor bir meslektir. Öğrenilmesi çocukluktan başlıyor. Eğitimin şekli olarak zorluğu olduğu için sıkılmış olabilirler. Bu nedenle böyle şeyler söylemiş olabilirler. Kuran sayfalarının yırtılması ve Atatürk posterinin parçalanıp çöpe atılması iddiası da gerçek dışıdır” dedi.

Yurtta temizlikçi olarak çalışan ve çocukları sopayla döverek aç bıraktığı ileri sürülen U.G ise ifadesinde, “"Çocuklara elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Aç bırakma iddialarına ilişkin müftülük neyi ne zaman getirir ve dilerse ben onu o zaman yaparım. İddia gerçek dışıdır” sözlerini kaydetti. İşkence iddiasını reddeden U.G., "En fazla sesli olarak ikaz ederdim" dedi. Kursta eğitim vermediğini savunan U.G., "İki ay kadar pazar günleri nöbet tuttum" dedi.

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