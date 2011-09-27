-Hacı adayları yola çıkıyor ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Hac vazifelerini yerine getirecek hacı adaylarının bulunduğu ilk kafileler, 29 Eylül Perşembe günü Suudi Arabistan'a gitmek üzere Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'dan yola çıkacak. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla ilk kafileler Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'dan kutsal topraklara gitmeye başlayacak. 29 Eylül tarihinde yola çıkacak kafilelerle Ankara'dan 350, İstanbul'dan 300, İzmir'den 350 ve Diyarbakır'dan 194 kişi olmak üzere toplam bin 194 hacı adayı kutsal topraklara gidecek. 11 Kasım'da başlayacak dönüşlerin 10 Aralık 2011 tarihinde tamamlanması planlanıyor.